Oranje start voorbereiding op Griekenland met 24 spelers

ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal is dinsdag aan het begin van de middag de voorbereiding begonnen op de derde wedstrijd in de Nations League, donderdag in Thessaloniki tegen Griekenland. Bondscoach Xavi Hernández traint in Zeist met de 24 spelers die hij nog over heeft. De oefensessie vindt achter gesloten deuren plaats.

Aanvallers Brian Brobbey en Cody Gakpo en verdediger Lutsharel Geertruida liepen eerder in deze interlandperiode blessures op en zijn teruggekeerd naar hun clubs. Voor dat drietal riep Xavi alleen voor Brobbey een vervanger op, Joshua Zirkzee van Manchester United.

Gjivai Zechiël traint dinsdag voor het eerst sinds vorige week woensdag weer mee bij het Nederlands elftal. De middenvelder werd tijdelijk uitgeleend aan Jong Oranje, dat vrijdag een belangrijke wedstrijd tegen Jong Noorwegen (0-0) speelde in de EK-kwalificatie.

Nederland traint woensdag om 11.30 uur nog een keer in Zeist en vertrekt in de middag naar Thessaloniki.