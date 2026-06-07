ORANGEBURG (ANP) - Het Nederlands elftal is met een complete selectie begonnen aan de laatste training voor het oefenduel van maandag met Oezbekistan. Bondscoach Ronald Koeman staat met al zijn 26 internationals op het trainingscomplex van New York City FC, waar de Nederlander Pascal Jansen trainer is.

Ruud van Nistelrooij is er nog niet bij. De assistent van Koeman arriveert later op zondag in het trainingskamp van Oranje. Hij miste door privéomstandigheden ook de eerste trainingen van de nationale ploeg in Orangeburg, een gemeente die zo'n 50 kilometer ten noorden van New York ligt. Erwin Koeman en Wim Jonk zijn de andere assistenten van Koeman.

Oranje oefent tegen Oezbekistan in het Icahn Stadium op Randall's Island in Manhattan, het beroemdste stadsdeel van New York. Koeman wil zoveel mogelijk spelers laten wennen aan het klimaat en tijdverschil in de Verenigde Staten. Daarom spelen veel beoogde basisspelers vanaf 20.45 uur Nederlandse tijd eerst een officiële vriendschappelijke interland tegen de WK-deelnemer. Daarna komen de reserves van beide ploegen tegen elkaar in actie.

Nederland speelt komende zondag in Dallas de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Koeman moet voor dat duel beslissen of Memphis Depay en Jurriën Timber voldoende fit zijn voor een basisplaats. De topscorer aller tijden van Oranje en de verdediger kwamen de afgelopen maanden nauwelijks in actie door blessureleed.