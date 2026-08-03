LONDEN (ANP) - De Britse voetballer Jordan Henderson vervolgt zijn carrière bij Chelsea. De oud-Ajacied heeft in Londen een contract voor twee jaar getekend, meldt de club.

"Gezien de omvang van de club, de manager, voor wie ik grote bewondering heb, en de kwaliteit van de spelers, was dit een enorme kans die ik niet kon laten liggen", vertelt Henderson op de website van de Londenaren, van wie Xabi Alonso sinds mei de hoofdtrainer is.

De 36-jarige Henderson maakte vorig seizoen de overstap van Ajax naar Brentford, waarmee hij het seizoen afsloot als nummer 9 in de Premier League.

Afgelopen maand maakte Henderson deel uit van de Engelse selectie op het WK voetbal. Na de zege op Mexico (3-2) in de achtste finale raakte de middenvelder bij het vieren geblesseerd aan een pols na een val over een reclamebord. Engeland werd in de halve finale uitgeschakeld door Argentinië (1-2), maar won de troostfinale van Frankrijk met 6-4.