Oud-bondscoach Gattuso nieuwe trainer Lazio

ROME (ANP) - Oud-voetballer Gennaro Gattuso is de nieuwe trainer van Lazio. De 48-jarige wereldkampioen van 2006, die begin april vertrok als bondscoach van Italië na het mislopen van het WK-ticket, is bij de club uit Rome de opvolger van de Italiaan Maurizio Sarri. Zijn landgenoot moest vertrekken na de negende plaats in de competitie en de verloren bekerfinale.

Gattuso was eerder trainer van onder meer Napoli en AC Milan. Met de club uit Napels won hij in 2020 de Italiaanse beker.

Bij Lazio staan de Nederlanders Kenneth Taylor en Tijjani Noslin onder contract.