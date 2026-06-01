TEHERAN (ANP/AFP) - Alireza Jahanbakhsh gaat met Iran naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 32-jarige oud-speler van onder meer Feyenoord en sc Heerenveen maakt deel uit van de definitieve selectie van bondscoach Amir Ghalenoei.

Jahanbakhsh, die sinds eind vorig jaar uitkomt voor het Belgische FCV Dender, speelde in de Eredivisie ook voor NEC en AZ.

Het Iraanse team is nog altijd in afwachting van een geldig visum voor de VS, meldde de voetbalbond van het land zaterdag. De ploeg was aanvankelijk van plan om tijdens het toernooi in de VS te verblijven, maar verplaatste het trainingskamp naar het Mexicaanse Tijuana.

Iran begint het WK in Los Angeles tegen Nieuw-Zeeland, waar het later ook België treft. De laatste groepswedstrijd is in Seattle tegen Egypte.