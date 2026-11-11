OSS (ANP) - Oud-spits Hans van de Haar is opnieuw getroffen door een herseninfarct. Dat meldt TOP Oss, de club waar de 50-jarige Van de Haar tot vorig jaar zomer werkte als assistent van hoofdtrainer Sjors Ultee.

Van de Haar werd in augustus 2025 voor het eerst getroffen door een herseninfarct.

"Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het nieuws dat Hans van de Haar opnieuw is getroffen door een herseninfarct. Namens iedereen bij TOP Oss wensen we Hans, zijn gezin en zijn naasten heel veel sterkte", aldus TOP Oss op X.

Van de Haar voetbalde onder meer bij De Graafschap, FC Utrecht, RKC Waalwijk en ADO Den Haag.