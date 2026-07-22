PEC Zwolle neemt aanvaller Cissoko over van Toulouse

ZWOLLE (ANP) - Ibrahim Cissoko is de nieuwste aanwinst van PEC Zwolle. De 23-jarige aanvaller komt over van FC Toulouse en ondertekent een contract voor vier jaar.

Cissoko werd geboren in Nijmegen en doorliep de jeugdopleiding van NEC. In 2022 debuteerde hij in het eerste elftal, waarna hij een jaar later naar Toulouse vertrok. De Franse club verhuurde Cissoko achtereenvolgens aan Plymouth Argyle, Sheffield Wednesday en Bolton Wanderers.

"Ibrahim heeft alles wat je van een vleugelaanvaller graag wilt zien. Hij is snel, technisch en zoekt graag de één-tegen-éénduels op. Hij heeft de voorbije jaren veel ervaring opgedaan in sterke competities, waar hij zelf als voetballer ook completer is geworden", zegt Gerry Hamstra, technisch directeur van PEC Zwolle.