Pirlo niet langer kandidaat voor functie bondscoach van Italië

ROME (ANP/AFP) - Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. Dat meldt de 47-jarige oud-voetballer op Instagram.

"Ik heb gisteravond vernomen dat ik niet langer kandidaat ben voor de functie van bondscoach van het Italiaanse nationale team", schrijft Pirlo, die de voorbije dagen werd gezien als belangrijkste kandidaat. Vervolgens kreeg hij zware kritiek vanwege zijn samenwerking met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. "Ik betreur het dat een beslissing gebaseerd op sportieve criteria zo snel in een publieke controverse is beland, waarin intenties en ideeën die niet mijn persoonlijkheid weerspiegelen uiteindelijk aan mij worden toegeschreven."

Pirlo had een reclamecontract met het Russische sportweddenschapsbedrijf Fonbet. Zijn trainersloopbaan begon in 2020. Pirlo werkte als hoofdcoach voor Juventus, de Turkse club Fatih Karagümrük, Sampdoria en United FC uit Dubai.