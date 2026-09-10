LONDEN (ANP) - Voetbaltrainer Mauricio Pochettino vindt dat Chelsea de titel in de Premier League van het seizoen 2016/2017 moet worden afgenomen. Tottenham Hotspur, de nummer twee in die jaargang, moet vervolgens de titel worden toegekend. De huidige bondscoach van de Verenigde Staten was in het bewuste seizoen de coach van de Spurs.

Chelsea heeft toegegeven dat het tussen 2011 en 2018 de financiële regels heeft overtreden en voor tientallen miljoenen aan geheime betalingen heeft gedaan aan onder meer niet-geregistreerde zaakwaarnemers. De club uit Londen kreeg in maart een boete van omgerekend 12 miljoen euro.

"Ze zijn bestraft en hebben de overtredingen toegegeven. Dan is het toch logisch dat de titel naar de nummer twee gaat?", zei Pochettino tegen verslaggevers van onder meer de BBC. "Wij hebben dat seizoen niet onder dezelfde regels gestreden. Dat is de waarheid", aldus de Argentijn, die tussen 2014 en 2019 de coach was van Tottenham. In die periode leidde hij de Spurs ook naar de finale van de Champions League, ten koste van Ajax.