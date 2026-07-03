TORONTO (ANP) - Portugal speelt in de achtste finales van het WK tegen Spanje. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez won in de nacht van donderdag op vrijdag in Toronto met 2-1 van Kroatië. Het winnende doelpunt van Gonçalo Ramos viel in de 95e minuut. De Kroatische gelijkmaker van Joško Gvardiol werd in de 13e minuut van de blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel.

De wedstrijd in de zestiende finales betekende het laatste WK-optreden van de 40-jarige Kroaat Luka Modrić. Hij speelde zijn vijfde WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bij Portugal - Kroatië stonden de schijnwerpers gericht op Ronaldo en Modrić. Beide topspelers zijn recordinternationals van hun land, die voor de laatste keer in hun loopbaan op een WK tegenover elkaar stonden.

De wedstrijd werd gespeeld in het Toronto Stadium. Het betekende het laatste duel in de Canadese speelstad waar een grote Portugese en Kroatische gemeenschap woont. De Kroatische bondscoach Zlatko Dalić gaf Ivan Perišić (PSV) en Josip Šutalo (Ajax) basisplaatsen in de verdediging.

Wedstrijdverloop

Beide ploegen wisten in de eerste 45 minuten een aantal mogelijkheden te creëren, maar kwamen in het met 43.000 toeschouwers uitverkochte stadion niet tot scoren.

In de tweede helft bracht Perišić de Kroaten in de 53e minuut op voorsprong. De linksback schoot raak uit een assist van Josip Stanišić. Vijftien minuten later zette Ronaldo de Portugezen via een benutte penalty op gelijke hoogte. Het was zijn 146e doelpunt voor Portugal en de eerste keer dat hij in de knockoutfase van een WK scoorde.

Portugal kreeg de strafschop na ingrijpen van de VAR, die een overtreding zag in de wijze waarop de Kroaat Nikola Vlašić de Portugees Renato Veiga vastpakte. Ronaldo werd in de 81e minuut in zijn 232e interland gewisseld. Ronaldo zag vanaf de bank hoe zijn landgenoot Ramos ver in de blessuretijd uit een voorzet van Rafael Leão binnenkopte. En even later keek hij hoofdschuddend toe hoe Gvardiol de gelijkmaker scoorde. Tot zijn opluchting werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. En mag Ronaldo blijven dromen van een afscheid als international als wereldkampioen.