LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

President van Paraguay roept feestdag uit na WK-overwinning

30 jun , 9:34Voetbal
anp300626064 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
ASUNCIÓN (ANP) - President Santiago Peña van Paraguay heeft dinsdag tot een nationale feestdag uitgeroepen na de overwinning van het nationale elftal op Duitsland op het WK. "Paraguay geeft nooit op, vrije dag verdorie", aldus Peña in een decreet dat hij verspreidde via sociale media.
Het nationale 'Albirroja'-team won via strafschoppen. De overwinning werd volgens Paraguayaanse media in veel plaatsen meteen luidkeels op straat gevierd. In onder meer de hoofdstad Asunción en Concepción gingen vele duizenden mensen de straat op en reden toeterend rond op motorfietsen of in auto's.
loading

Loading