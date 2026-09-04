EINDHOVEN (ANP) - PSV kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie nog niet beschikken over Sami Ouaissa, Sam Lammers en Mikkel Bro Hansen. De drie spelers werden deze week door de Eindhovenaren aan de selectie toegevoegd en zijn nog niet klaar voor speelminuten, zei trainer Peter Bosz vrijdag tijdens een persconferentie op sportcomplex De Herdgang.

Middenvelder Ayoni Santos, die door PSV werd overgenomen van Sparta, maakt mogelijk wel al deel uit van de wedstrijdselectie. Dat hangt af van hoe de training vrijdagmiddag verloopt, liet Bosz weten.

Verdediger Kiliann Sildillia en buitenspeler Dennis Man ontbreken, net als afgelopen zondag tegen FC Utrecht, nog tegen Ajax. "In principe heb ik dezelfde selectie tot mijn beschikking als tegen FC Utrecht. Op de nieuwkomers na zijn er geen nieuwe blessures bijgekomen of jongens weer fit geraakt", aldus Bosz.

PSV won de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 6-1.