PSV verslaat FC Utrecht in De Galgenwaard met 6-1

UTRECHT (ANP) - PSV is na vier wedstrijden in de Eredivisie nog ongeslagen. Het elftal van trainer Peter Bosz won zondag met 6-1 het uitduel met FC Utrecht. PSV heeft 10 punten uit vier wedstrijden.

FC Utrecht kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. In de zesde minuut scoorde Artem Stepanov op aangeven van Niklas Vesterlund. Vijf minuten later maakte Ruben van Bommel gelijk voor PSV met een schot van afstand. Vlak voor rust zette Guus Til de bezoekers op een 2-1-voorsprong door een assist van Sergiño Dest af te ronden.

PSV was ook in de tweede helft de betere ploeg. Een kwartier voor tijd maakte Mauro Júnior het derde doelpunt voor de Eindhovenaren. PSV kreeg in de 85e minuut een strafschop, die werd gemist door invaller Sven Mijnans. Een minuut later schoot Mijnans van afstand wel raak. Til schoot in de 88e minuut raak voor PSV en Dest bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 1-6.

Bij FC Utrecht maakten Sem van Duijn en Emmanuel Chigozie Owen in de slotfase hun debuut voor het team van Anthony Correia.