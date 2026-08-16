LENS (ANP) - RC Lens heeft Paris Saint-Germain verslagen in de strijd om de Trophée des Champions, de Franse supercup. De Franse bekerwinnaar won in het eigen stadion met 1-0 van de landskampioen.

Lens speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man. Niet lang nadat Florian Thauvin de club uit het noorden van Frankrijk op voorsprong had gezet, kreeg Kyllian Antonio in de 39e minuut een rode kaart. Kort voor het einde van de wedstrijd kreeg ook PSG rood, in de persoon van Nuno Mendes. De Parijzenaren kregen veel kansen en hadden veel de bal, maar wisten niet te scoren in Lens.

Woensdag won PSG nog in de strijd om de Europese Super Cup van Aston Villa.

De Franse competitie begint over een week weer. Lens ontvangt AJ Auxerre in de eerste speelronde. PSG speelt zijn eerste wedstrijd thuis tegen Stade Rennais.