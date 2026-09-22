Real Madrid-aanvoerder Valverde loopt enkelblessure op

MADRID (ANP/AFP) - Aanvoerder Federico Valverde van Real Madrid heeft zijn linkerenkel verstuikt. Dat maakte de club uit de Spaanse hoofdstad dinsdag bekend. De international van Uruguay liep de blessure zondag op tijdens de verloren wedstrijd bij Atlético Madrid (2-1).

Volgens berichten in de Spaanse media moet Valverde een aantal weken herstellen. Hij lijkt zo de aankomende oefeninterlands van Uruguay tegen Japan, Zuid-Korea en India te moeten missen.

Valverde raakte geblesseerd bij een tackle van tegenstander Lee Kang-in. Real Madrid-trainer José Mourinho, die zelf Dean Huijsen kwijtraakte na een rode kaart, was na afloop niet te spreken over de arbitrage. Hij toonde tijdens de persconferentie een foto met daarop twee overtredingen die spelers van Atlético in de eerste helft maakten en waarvoor ze niet werden bestraft, inclusief de tackle op Valverde.