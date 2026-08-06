LEIPZIG (ANP/DPA) - Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Yan Diomande van RB Leipzig. Volgens veel internationale media, waaronder het Spaanse Marca, hebben de clubs na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal 125 miljoen euro. Middenvelder Jude Bellingham is nu nog de duurste speler ooit voor Real Madrid met zijn komst van Borussia Dortmund in 2023 voor minimaal 103 miljoen euro.

De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig al verlaten en is onderweg naar Real Madrid voor de medische keuring, bevestigde de Duitse club. De buitenspeler kwam vorig jaar voor 20 miljoen euro naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés. Hij scoorde afgelopen seizoen twaalf keer in de Bundesliga en gaf negen assists.

Ook Liverpool en Paris Saint-Germain zouden interesse hebben gehad in Diomande, die met Ivoorkust actief was op het WK.