Real Madrid verslaat Málaga en blijft foutloos in La Liga

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft ook de derde competitiewedstrijd onder de teruggekeerde trainer José Mourinho gewonnen. De club vierde voor eigen publiek een ruime zege op Málaga (4-0), dat afgelopen seizoen naar La Liga promoveerde.

Real Madrid leidde na een halfuur met 3-0, na treffers van Jude Bellingham en Kylian Mbappé en een eigen doelpunt van keeper Alfonso Herrero van Málaga. Arda Güler bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Real Madrid heeft als enige club in La Liga de eerste drie competitiewedstrijden gewonnen. FC Barcelona kan maandag op gelijke hoogte komen met de koploper. De kampioen speelt dan een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.