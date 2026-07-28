Rodri mist na rugoperatie start van seizoen met Manchester City

MANCHESTER (ANP/RTR) - Rodri mist de start van het seizoen met Manchester City. De 30-jarige Spaanse middenvelder heeft een kleine rugoperatie ondergaan, meldt de Engelse club.

"Rodri had al enige tijd last van zijn rug, maar heeft nu een ingreep ondergaan om het probleem aan te pakken en zal nu een korte revalidatieperiode ingaan", aldus Manchester City.

Rodri won ruim een week geleden met Spanje de wereldtitel en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City heeft hij nog een contract voor een jaar. Rodri wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Manchester City won vorig seizoen de beker en begint het seizoen zondag 16 augustus met een wedstrijd tegen landskampioen Arsenal om de Engelse Supercup.