Ronaldo beslist later over toekomst als international

ARLINGTON (ANP/BELGA) - Cristiano Ronaldo beleefde maandag met de nederlaag tegen Spanje (0-1) zijn laatste WK-wedstrijd, maar gaat mogelijk nog wel door als Portugees international. "Ik heb nog tijd om daarover na te denken. Het is nu niet het moment om overhaaste beslissingen te nemen", zei de 41-jarige vedette na het duel in Arlington.

Ronaldo kijkt hoe dan ook terug op een succesvolle interlandcarrière. "Als ik vertrek, zal het met een goed geweten zijn. Ik heb het beste van mezelf gegeven. De grootste titel die ik met het nationale elftal heb gewonnen, is het EK van 2016, dat voor mij dezelfde betekenis heeft als een WK. Met twee keer de Nations League erbij (2019 en 2025) veroverde ik drie titels met mijn land. Voor mijn tijd waren er geen titels. Ik kan dus tevreden terugblikken."

"Natuurlijk vind ik het jammer om op deze manier uit het WK te liggen, maar ik heb mijn best gedaan. Zo gaat dat in het voetbal, soms win je, soms verlies je, en je moet doorgaan", aldus de aanvaller van het Saudische Al-Nassr.