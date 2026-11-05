LISSABON (ANP) - Cristiano Ronaldo neemt afscheid als international van Portugal. Dat heeft de voetballer via Instagram laten weten.

De 41-jarige Ronaldo verliet op 30 september de Portugese selectie, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij was boos op bondscoach Jorge Jesus en beschuldigde hem ervan tot twee keer toe zijn woord te hebben gebroken.

De recordinternational bood later zijn excuses aan voor zijn gedrag en suggereerde zelf dat hij een straf verdiende. Hij zei ook zich beschikbaar te blijven stellen voor het Portugese elftal.

Vervolgens legde de Portugese voetbalbond hem een schorsing van dertig dagen en een boete van 255 euro op. De schorsing liep eind oktober af, waardoor Ronaldo geen interlands hoefde te missen. Ronaldo blijft wel voetballen voor Al-Nassr uit Saudi-Arabië.