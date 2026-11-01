MÜNCHEN (ANP) - Ismael Saibari is voorlopig niet inzetbaar voor zijn club Bayern München na een succesvolle operatie aan zijn rechterenkel. Dat heeft de nummer 1 van Duitsland zondag bekendgemaakt.

De 25-jarige Saibari viel zaterdag in de topper tegen Borussia Dortmund (2-2) binnen een half uur geblesseerd uit. Ook Serge Gnabry viel uit, hij heeft een hamstringblessure en is ook voorlopig niet inzetbaar.

Oud-PSV'er en Marokkaans international Saibari is bezig aan zijn eerste seizoen bij de recordkampioen van Duitsland. De aanvallende middenvelder speelde tot nu toe dertien wedstrijden en kwam daarin tot drie doelpunten en drie assists.