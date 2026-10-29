Sc Heerenveen bekert verder na uitzege op Excelsior Maassluis

MAASSLUIS (ANP) - Sc Heerenveen is doorgedrongen tot de tweede ronde van de KNVB-beker. De club won de uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (0-2), de nummer 3 van de derde divisie.

Dylan Vente maakte in de 63e minuut de openingstreffer voor de huidige nummer 7 van de Eredivisie. Jacob Trenskow bereidde het doelpunt voor en tekende zelf in de 75e minuut voor de 0-2.

Mees Hilgers maakte als invaller zijn debuut voor de club uit Friesland. Hij kwam afgelopen zomer over van FC Twente.

Excelsior Maassluis staat onder leiding van trainer Geert-Arend Roorda, die als speler in 2009 met Heerenveen de KNVB-beker won.