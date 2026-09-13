HEERENVEEN (ANP) - Sc Heerenveen is er in de Eredivisie opnieuw niet in geslaagd te winnen. De Friezen speelden voor eigen publiek gelijk tegen Telstar: 0-0. Heerenveen won dit seizoen pas één keer, ruim een maand geleden op de eerste speeldag tegen FC Twente (1-0).

Spits Dylan Vente van sc Heerenveen wist dit seizoen nog niet te scoren. In de zevende minuut kreeg de 27-jarige oud-Feyenoorder een grote kans na een goede pass van Levi Smans, maar hij schoot over. Kort voor rust was Vente opnieuw dicht bij een doelpunt. Dit keer kopte hij de bal net naast.

Telstar beperkte zich in de eerste helft tot verdedigen. Het elftal van trainer Henk Brugge, voormalig assistent- en interim-trainer van sc Heerenveen, zocht in de beginfase na rust iets meer de aanval.

Heerenveen voerde in het laatste kwart van de wedstrijd de druk op het doel van Telstar op. Vente kreeg in de 76e minuut zijn derde kans. Opnieuw bleef een treffer uit. Doelman Ronald Koeman van Telstar hielp zijn elftal daarna ook nog een keer met een goede redding. Sc Heerenveen heeft na zes wedstrijden 6 punten en staat op de elfde plaats. Telstar volgt op de dertiende plek met 5 punten.