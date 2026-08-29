Schuurs na treffer bij rentree: het was alsof ik in een droom zat

ZWOLLE (ANP) - Voor Perr Schuurs voelde het alsof hij in een droom zat. De 26-jarige verdediger maakte voor NEC in de wedstrijd bij PEC Zwolle zijn rentree op het voetbalveld na bijna drie jaar en scoorde de 1-3 bij zijn eerste balcontact. "Onbeschrijflijk en niet normaal", reageerde hij bij ESPN.

Schuurs liep in oktober 2023 in de wedstrijd van zijn club Torino tegen Inter een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam Schuurs in juni van dit jaar transfervrij over nadat zijn contract bij de Italiaanse club in februari was afgelopen.

"Ik wist niet of ik zou invallen", zei Schuurs. "Maar ik bleef in de tweede helft warmlopen. Dat heeft mooi uitgepakt."

'Plezier'

Aanvoerder Tjaronn Chery van NEC zei al dat de bal bij de corner in de slotfase tegen PEC voor Schuurs was. Die zette zijn hoofd er precies goed tegenaan. "Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen", zei Schuurs over zijn juichen.

Schuurs kende een lange revalidatie en wist van tevoren ook niet of hij tegen PEC zijn rentree zou maken. "Over de duizend dagen is het. Ik heb een hele moeilijke periode gehad en wil dat allemaal achter me laten, daarom ben ik de club ook dankbaar dat ze mij deze kans hebben gegeven."

De familie van de Limburger was bij de treffer dan ook heel emotioneel. "Het is heel zwaar geweest als je niet kan doen wat je leuk vindt", vertelde hij. "Ik heb bij de club echt het plezier teruggevonden. Dat was voor mij de belangrijkste reden dat ik terug ben gekomen. Je zag aan de reactie van iedereen dat ze blij voor mij waren."