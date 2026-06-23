Spaanse coach García na vertrek bij Ajax aan de slag in Polen

SZCZECIN (ANP) - Trainer Óscar García heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe club gevonden. De Spanjaard gaat aan de slag bij Pogoń Szczecin, een club uit de hoogste Poolse divisie.

"De aanstelling van Óscar García is een belangrijke stap in de realisatie van de ambitieuze ontwikkelingsvisie van Pogoń Szczecin. De Spaanse coach brengt een schat aan ervaring mee, opgedaan bij prestigieuze clubs over de hele wereld", meldt de club op zijn website.

García begon afgelopen februari als trainer van Jong Ajax in Amsterdam. De 53-jarige Spanjaard nam een maand later de taken over van Fred Grim, die de leiding had gekregen na het vertrek van John Heitinga. Onder García eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie en plaatste het zich via de play-offs voor de Conference League.

Ajax heeft de Spaanse trainer Míchel aangetrokken voor het nieuwe seizoen.