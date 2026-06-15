Spaanse voetballer Mir krijgt 8,5 jaar cel voor seksueel misbruik

VALENCIA (ANP/RTR) - De Spaanse voetballer Rafa Mir is door een rechtbank in Valencia veroordeeld tot acht en een half jaar cel wegens seksueel misbruik en mishandeling met letsel tot gevolg. De 28-jarige Spanjaard werd in 2024 aangehouden, nadat een vrouw aangifte van seksueel misbruik tegen hem had gedaan. Zijn advocaat meldde destijds dat de geslachtsgemeenschap met consent zou hebben plaatsgevonden.

Volgens de uitspraak ontmoette Mir de vrouw in een nachtclub in Valencia, waar hij destijds speelde. Mir zou het slachtoffer later in zijn huis seksueel hebben misbruikt in het zwembad en in een badkamer. De rechtbank achtte de verklaringen van het slachtoffer consistent en geloofwaardig.

De aanvaller staat momenteel onder contract bij Elche, afgelopen seizoen de nummer 15 in de Spaanse competitie. De club heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Eerder kwam hij onder meer uit voor Wolverhampton Wanderers en Sevilla.

Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 64.000 euro toegekend. Mir kan nog in beroep gaan.