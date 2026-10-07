BARCELONA (ANP/RTR) - De Spaanse voetballer Pedro heeft zijn afscheid aangekondigd na een profcarrière van meer dan twintig jaar. De 39-jarige Pedro maakte deel uit van de Spaanse ploeg die in 2010 in Zuid-Afrika wereldkampioen werd door Oranje in de finale te verslaan. Hij veroverde ook de Europese titel met Spanje in 2012.

"Ik voel dat het tijd is. Tijd om een ​​stap vooruit te zetten en een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen", aldus Pedro in een verklaring op sociale media. "Ik vertrek met trots, omdat ik mijn droom heb waargemaakt en dankbaar ben voor alle mensen die aan mijn zijde stonden om dit mogelijk te maken. Dank je wel, voetbal, dat je me zo gelukkig hebt gemaakt."

Pedro brak in 2008 door bij FC Barcelona en met de Catalaanse club won hij twintig grote prijzen. De op Tenerife geboren aanvaller stapte in 2015 over naar Chelsea. Later speelde hij een seizoen voor AS Roma, waarna hij de overstap maakte naar stadsgenoot Lazio; daar bracht hij de laatste vijf jaar van zijn carrière door.