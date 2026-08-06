MADRID (ANP/DPA) - Spanje wil nog altijd de WK-finale van 2030 organiseren. Dat zei de Spaanse sportminister Milagros Tolón donderdag tegen de Spaanse radiozender Cadena SER. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden in ruil voor steun.

"We blijven hieraan werken, want we willen - en het móét - dat de WK-finale in Spanje plaatsvindt," zei Tolón tegen de radiozender. "Ik ben ervan overtuigd dat FIFA Spanje zal kiezen als gastland voor de finale", vervolgde ze.

Na het omstreden en inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA voor het WK ontstond grote ophef. De wereldvoetbalbond ontkende woensdag dat Infantino de finale aan Marokko heeft toegezegd in ruil voor steun.

Spanje, regerend wereldkampioen bij zowel de mannen als de vrouwen, organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko. Ook zullen er wedstrijden plaatsvinden in Argentinië, Paraguay en Uruguay.