ARLINGTON (ANP) - Spanje staat na zestien jaar weer in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Het elftal van bondscoach Luis de la Fuente was in het Dallas Stadium in Arlington met 2-0 te sterk voor Frankrijk, voor velen de grote favoriet voor het winnen van het toernooi. Mikel Oyarzabal (strafschop) en Pedro Porro maakten de doelpunten.

Spanje neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die twee landen staan woensdag in Atlanta tegenover elkaar.

In 2010 was Spanje in de WK-finale in Zuid-Afrika na verlenging met 1-0 te sterk voor Nederland. Dat was de eerste keer dat de Spanjaarden in de finale van de mondiale titelstrijd stonden. Frankrijk blijft door de uitschakeling op twee wereldtitels staan (1998 en 2018) en speelt zaterdag de wedstrijd om de derde plaats.