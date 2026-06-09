PUEBLA (ANP) - Spanje heeft zijn laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK voetbal gewonnen van Peru. In de Mexicaanse stad Puebla werd het 3-1 voor de regerend Europees kampioen.

De score werd al in de 2e minuut geopend door Mikel Oyarzabal van Real Sociedad. Een halfuur later maakte Pedri de tweede Spaanse treffer. In de rust en de tweede helft wisselde bondscoach Luis de la Fuente al zijn elf basisspelers. Spanje kwam in de 53e minuut nog op een 3-0-voorsprong na een eigen doelpunt op naam van de Peruaanse doelman Pedro Gallese. Jairo Vélez bepaalde de eindstand op 3-1.

Spanje speelde nog zonder Lamine Yamal en Nico Williams. De vleugelspelers, die belangrijk waren op het gewonnen EK van 2024, zijn herstellende van blessures. Zij bleven achter in het Spaanse basiskamp in de VS. De la Fuente verwacht dat ze fit zijn voor de eerste wedstrijd op het WK.

Spanje begint maandag aan de groepsfase met een wedstrijd tegen debutant Kaapverdië in Atlanta. Later speelt de nummer 2 van de FIFA-ranglijst nog tegen Saudi-Arabië en Uruguay. Peru heeft zich niet geplaatst voor het WK.