ROTTERDAM (ANP) - De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle in de Eredivisie heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel eindigde in 2-2.

Isaac Babadi leek Sparta aan een thuiszege te helpen. De 21-jarige middenvelder, gehuurd van PSV, mocht na 68 minuten invallen en scoorde met zijn eerste balcontact (2-1). Koen Kostons bracht PEC Zwolle echter in de tachtigste minuut weer op gelijke hoogte: 2-2.

Babadi speelde geen hoofdrol meer in de plannen van trainer Peter Bosz van PSV. Sparta kan hem aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Ibrahim Cissoko, eerder deze zomer overgekomen van Toulouse, bracht PEC Zwolle op voorsprong. Milan Zonneveld kopte Sparta op gelijke hoogte na een hoekschop van Julian Baas (1-1).

Aanwinsten Michael Brouwer en Cedric Hatenboer stonden aan de aftrap voor Sparta. Sydney van Hooijdonk kwam als invaller in het veld voor PEC Zwolle.