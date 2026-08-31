Sparta versterkt zich met middenvelder Hatenboer

ROTTERDAM (ANP) - Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Cedric Hatenboer. De middenvelder komt over van Anderlecht, waar hij nooit doorbrak. Hij heeft een vierjarig contract ondertekend, zo meldt de club uit Rotterdam.

De 21-jarige Hatenboer debuteerde voor Excelsior in het betaald voetbal. Hij verbond zich begin vorig jaar voor vier seizoenen aan Anderlecht. De Belgische club verhuurde hem afgelopen jaar aan Telstar.

Hatenboer speelde in de jeugd van Sparta Rotterdam. "Zoals bekend wilden wij ons versterken op het middenveld", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van Sparta. "Cedric was voor ons al langer de gewenste speler, maar leek lange tijd niet haalbaar. In de afgelopen week deed alsnog de kans zich voor en konden we alsnog toeslaan. Met de komst van Cedric zorgen we voor die gewenste directe versterking en voegen we een talentvolle speler toe aan de A-selectie die ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring heeft opgedaan."