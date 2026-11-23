LAUSANNE (ANP) - Het Internationaal Sporttribunaal (CAS) zegt dinsdag met een uitspraak te komen in de zaak rond de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko. Volgens het CAS zijn beide partijen op de hoogte gesteld dat de beslissing in de loop van de middag bekend zal worden gemaakt.

Senegal won de tumultueuze finale in Rabat op 18 januari van dit jaar (1-0), maar de Afrikaanse voetbalbond (CAF) riep Marokko twee maanden later alsnog tot winnaar uit. De Senegalese voetbalbond stapte daarop naar het CAS.

De finale ontaardde in chaos toen verschillende Senegalese spelers uit protest het veld verlieten, nadat Marokko laat in de blessuretijd van de tweede helft bij een 0-0-stand een strafschop had gekregen. De Senegalese spelers werden door aanvoerder Sadio Mané terug naar het veld gehaald, waarna Marokko de penalty miste. Pape Gueye maakte vervolgens in de verlenging de winnende treffer voor Senegal.