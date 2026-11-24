LAUSANNE (ANP/AFP/RTR) - Sporttribunaal CAS heeft Senegal en niet Marokko uitgeroepen tot rechtmatige winnaar van de Afrika Cup dit jaar. Het West-Afrikaanse land won in januari in Rabat de tumultueuze finale van het gastland, maar twee maanden later gaf de beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalbond de titel aan Marokko, omdat Senegal uit onvrede van het veld was gelopen. Senegal stapte naar het CAS, dat gehoor gaf aan het beroep.

De finale ontaardde in chaos toen verschillende Senegalese spelers uit protest het veld verlieten, nadat Marokko laat in de blessuretijd van de tweede helft bij een 0-0-stand een strafschop had gekregen. De Senegalese spelers werden door aanvoerder Sadio Mané terug naar het veld gehaald, waarna Brahim Díaz namens Marokko de penalty miste. Pape Gueye maakte vervolgens in de verlenging de winnende treffer voor Senegal (1-0).