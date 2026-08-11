BREDA (ANP) - De KNVB heeft 24 supporters van NAC Breda een landelijk stadionverbod opgelegd na het wangedrag in het Eredivisieduel met sc Heerenveen van 10 mei. Zij zijn verantwoordelijk gehouden voor geweld, het gooien van voorwerpen, vloeistoffen en illegaal vuurwerk of andere vormen van wangedrag.

Het duel tussen NAC en sc Heerenveen in Breda werd in de slotfase stilgelegd en later definitief gestaakt na het wangedrag op de tribunes. NAC was door de resultaten op andere velden die dag zeker van degradatie naar de eerste divisie.

"Dit verwerpelijke gedrag past niet bij NAC en doet geen recht aan de tienduizenden supporters die hun club iedere week op een positieve manier steunen. De verantwoordelijken worden, op alle mogelijke manieren, aangepakt en gestraft. Naast de stadionverboden wordt waar mogelijk ook juridisch en civielrechtelijk doorgepakt. Alle kosten en schades worden verhaald op de verantwoordelijke personen", zegt algemeen directeur Remco Oversier op de website van NAC. De club ging akkoord met een boete van 10.000 euro van de KNVB.