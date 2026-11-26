KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft het aantal langeafstandsaanvallen op Russische doelen enorm opgevoerd. Er zijn in 2026 bijna 500 aanvallen uitgevoerd op doelen die zich op meer dan 500 kilometer afstand bevonden, becijferde persbureau AFP aan de hand van cijfers van conflictmonitor ACLED. Dat waren er meer dan in de eerste vier jaar van de oorlog samen.

In de meeste gevallen gaat het om aanvallen op doelen op Russisch grondgebied, maar het conflict verspreidt zich ook steeds meer over de wereld. Zo bracht Oekraïne afgelopen weekend een Russisch oorlogsschip tot zinken bij Libië, een land in Noord-Afrika. In september zou bovendien een Russisch schip zijn aangevallen in de buurt van Sicilië.

Ook in de Zwarte Zee, die dichter bij Oekraïne ligt, lagen schepen herhaaldelijk onder vuur. Daar zouden dit jaar zeker dertig aanvallen zijn uitgevoerd op doelen die zich minstens 200 kilometer bevonden van de Oekraïense kust of de frontlinies.