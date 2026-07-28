Stengs keert na vertrek bij Feyenoord terug bij AZ

ALKMAAR (ANP) - Calvin Stengs keert terug bij AZ. De Alkmaarders nemen de 27-jarige aanvaller over van Feyenoord, waar hij vorige week zijn contract liet ontbinden. Stengs ondertekent een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Achtvoudig international Stengs doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ en wist het eerste elftal te bereiken. In 133 wedstrijden voor AZ scoorde hij 24 keer. In 2021 vertrok Stengs naar de Franse club OGC Nice, waarna hij voetbalde bij Antwerp FC, Feyenoord en Pisa. Met Antwerp won hij drie jaar geleden zowel de landstitel als de beker en met Feyenoord de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal.

"Ik wilde graag terug naar een goede omgeving waar ik me thuis voel. Ook trainer Leeroy Echteld, met wie ik eerder heb samengewerkt, gaf mij een goed gevoel. Voor mij en mijn familie voelde dit als de beste stap", aldus Stengs in een persbericht van AZ.

Technisch directeur Niels van Duinen is blij dat AZ erin is geslaagd Stengs terug naar Alkmaar te halen. "We proefden bij hem een enorme honger om zichzelf weer te laten zien en hij wilde graag terug naar een omgeving waar hij zich prettig voelt. We moeten hem de tijd geven om rustig op te bouwen, maar we weten allemaal dat een fitte Calvin een enorme toevoeging is voor AZ. Daarnaast brengt hij veel ervaring mee, waarvan ook onze jonge spelers kunnen profiteren."