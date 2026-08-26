Sterling aangeklaagd voor gevaarlijk rijden en bezit lachgas

LONDEN (ANP/RTR) - Voetballer Raheem Sterling is aangeklaagd voor gevaarlijk rijden, het bezit van lachgas, een onrechtmatige inhaalactie en het weigeren van een ademtest. Dat meldt een woordvoerder van de politie van Hampshire & Isle of Wight.

De 31-jarige Sterling botste eind mei met zijn Lamborghini tegen de vangrails op de M3. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken en er vielen geen gewonden.

Sterling speelde in de tweede helft van het vorige seizoen voor Feyenoord. Hij maakte geen indruk en heeft nog geen nieuwe club gevonden.