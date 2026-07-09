NEWCASTLE (ANP) - Sean Steur heeft Ajax definitief verruild voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder heeft bij de club uit de Premier League een contract voor vijf seizoenen getekend.

Steur had nog een contract tot en met 30 juni 2028 bij de Amsterdamse club. Ajax ontvangt een transfersom die kan oplopen tot maximaal 27 miljoen euro.

"Het is een ongelofelijk gevoel om hier te zijn", zei Steur in St. James' Park. "Dit is een gigantisch grote club in de Premier League en het was altijd mijn droom om in de sterkste competitie ter wereld te spelen. Ik voelde me thuis bij Ajax, maar het was heel hard om hiertegen nee te zeggen."