Summerville, Depay en Van de Ven bij volgende kaart geschorst

KANSAS CITY (ANP) - Oranje-internationals Crysencio Summerville, Memphis Depay en Micky van de Ven kunnen zich zaterdag tijdens het tweede WK-duel met Zweden geen kaart permitteren. Als ze toch worden bestraft in het Houston Stadium, zijn ze geschorst voor de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië.

Summerville, Depay en Van de Ven kregen zondag een gele kaart in het duel met Japan (2-2). Aanvankelijk zouden de gele kaarten die niet tot een schorsing hebben geleid alleen na afloop van de kwartfinale worden kwijtgescholden, maar de FIFA heeft de regels voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico veranderd.

Gele kaarten die niet hebben geleid tot een schorsing worden na de groepsfase kwijtgescholden, evenals na de kwartfinale. Zo kun je in de finale alleen geschorst zijn door een rode kaart, niet door te veel gele prenten. De wereldvoetbalbond vond de reglementswijziging noodzakelijk omdat het WK met een recordaantal deelnemers 104 duels telt.

Eindstand

Gele kaarten zijn mogelijk ook van invloed bij de eindstand in de poule. Bij een gelijk aantal punten na drie groepswedstrijden is eerst het onderling resultaat beslissend. Mocht dat gelijk zijn, telt het doelsaldo en daarna mogelijk het aantal gemaakte doelpunten. Als meerdere ploegen dan nog op gelijke hoogte staan, dan is het aantal kaarten dat een ploeg heeft gekregen cruciaal.

Daarom staat Japan na een gelijkspel tegen Nederland (2-2) op de tweede plaats van groep F en Oranje op de derde. Japan kreeg geen kaart in het eerste duel op het WK met Oranje.