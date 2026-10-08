SUNDERLAND (ANP) - De kwetsuur van Brian Brobbey is volgens zijn trainer Régis Le Bris bij het Engelse Sunderland "niet ernstig". De Oranje-international liep de afgelopen interlandperiode in de wedstrijd tegen Duitsland (1-1) een hamstringblessure op, maar wordt op korte termijn weer fit verwacht.

"Voor Brian zal het een kortdurende blessure zijn", aldus de Franse coach op de website van Sunderland. "Gelukkig is het niet ernstig, maar we nemen geen risico's." De spits van Oranje moest tegen Duitsland in de 34e minuut het veld verlaten. "We waren een beetje bezorgd, maar na de wedstrijd was Brian zelf niet al te bezorgd", aldus Le Bris in aanloop naar de hervatting van de Premier League dit weekend.

Brobbey verkeerde bij zijn club in goede vorm en maakte kort voor de interlandbreak nog een hattrick tegen Manchester City. Sunderland verloor dat duel desondanks met 5-3.

Sunderland, de huidige nummer 14, ontvangt zaterdag bij de hervatting van de Premier League Brighton & Hove Albion, dat derde staat.