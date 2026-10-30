Suriname vier duels zonder geschorste doelman Vaessen

GRONINGEN (ANP) - Etienne Vaessen ontbreekt de komende vier interlands bij Suriname. De doelman van FC Groningen is geschorst voor zijn aandeel in ongeregeldheden na een duel met Guatemala in de Nations League.

Toeschouwers van Guatemala maakten massaal apengeluiden tijdens het duel met Suriname. Na afloop van het door Guatemala gewonnen duel (1-0) gingen spelers met elkaar op de vuist. Vaessen kreeg een schorsing van drie duels voor zijn aandeel in verschillende opstootjes. Hij werd ook bestraft voor wangedrag tegenover het publiek van Guatemala.

Ook Guatemala is bestraft door Concacaf, de voetbalbond voor landen uit Midden- en Noord-Amerika. Voetballers Jonathan Franco en Carlos Estrada zijn voor drie duels geschorst.

Guatemala moet tijdens de volgende thuiswedstrijd ook een deel van het stadion leeghouden. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA sprak zijn afschuw uit over het racistische gedrag van fans van Guatemala.