FOXBOROUGH (ANP/RTR) - Het is nog onzeker of Frankrijk donderdag een beroep kan doen op Aurélien Tchouaméni voor de wedstrijd in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Marokko. De middenvelder kwam tijdens het laatste duel met Paraguay (1-0-zege) niet in actie door een spierblessure.

"Hij voelt zich beter, maar ik ben vanochtend al vroeg uit het hotel vertrokken. Meer kan ik er niet over zeggen", vertelde bondscoach Didier Deschamps woensdag aan de pers. "Misschien traint hij vandaag mee. Alle andere spelers zijn inzetbaar."

Frankrijk en Marokko treffen elkaar donderdag om 22.00 uur Nederlandse tijd in Foxborough, in de staat Massachusetts.