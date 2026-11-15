BARCELONA (ANP/RTR) - De Spaanse voetbalclub Tenerife is zondag voor het eerst sinds het overlijden van spits Jesús de Miguel weer in actie gekomen. Voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd tegen Ceuta waren er emotionele eerbetonen.

De Miguel overleed op 3 november, een dag nadat hij tijdens een thuiswedstrijd in de competitie in botsing was gekomen met Jesús Owono, de doelman van Andorra.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Tenerife en Ceuta werd een minuut stilte in acht genomen, omlijst door een langdurig applaus van het publiek. In de negende minuut werd het spel stilgelegd voor een nieuw applaus, terwijl in het hele stadion beelden van De Miguel werden getoond. Dat eerbetoon vond dit weekend ook plaats bij de andere wedstrijden uit de Spaanse eerste divisie.

'Altijd in ons hart'

Tenerife-aanvaller Nacho Gil opende in de 40e minuut de score en vierde zijn doelpunt door het shirt van De Miguel aan het publiek te tonen. Daaronder droeg hij een shirt met de boodschap: 'Demi (de bijnaam van De Miguel), altijd in ons hart.'

Tenerife won de wedstrijd met 2-0.