THESSALONIKI (ANP) - Jurriën Timber begint donderdag in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland in de Nations League in het basiselftal. De centrale verdediger neemt de plaats in van Jan Paul van Hecke, die de selectie woensdag verliet vanwege een voetblessure.

De 25-jarige Timber vormt centraal in de defensie een duo met aanvoerder Virgil van Dijk. PSV'er Ruben van Bommel neemt links in de voorhoede de plaats in van Cody Gakpo, die zondag in de ontmoeting met Servië in Belgrado (1-2) in de eerste helft het veld verliet met een enkelblessure en terugkeerde naar zijn club Liverpool.