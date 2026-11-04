PRAAG/DORTMUND (ANP) - Arsenal heeft de derde zege geboekt in de leaguefase van de Champions League. De Engelse kampioen was met 2-1 te sterk bij Slavia Praag. Arsenal staat derde met 10 punten uit vier wedstrijden.

Voormalig PSV'er Noni Madueke opende de score in de 9e minuut. Viktor Gyökeres zorgde in de eerste helft vanaf links in de verre hoek voor de 0-2. Jurriën Timber viel in de slotfase in bij Arsenal. Wiktor Nowak scoorde nog voor de thuisploeg.

Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 2-1 van Real Betis. In de tweede helft schoot Fabio Silva uit de rebound raak, nadat het schot van Jobe Bellingham was gestopt. Na de gelijkmaker van Aitor Ruibal bezorgde Konstantinos Karetsas Borussia alsnog de zege.

Sam Beukema en invaller Noa Lang gingen met Napoli met 4-1 onderuit bij FC Porto. Jan Bednarek had gescoord voor de thuisploeg van coach Francesco Farioli. Scott McTominay maakte vlak voor de rust gelijk. Gabri Veiga, Jakub Kiwior en Samu zorgden voor de Portugese zege. Rafa Marin van Napoli kreeg nog rood.