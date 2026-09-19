Titelverdediger Arsenal hard onderuit bij Brighton

BRIGHTON (ANP) - Arsenal heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De titelverdediger ging met 3-0 onderuit bij het Brighton & Hove Albion van keeper Bart Verbruggen en Pascal Struijk.

Het was het eerste puntenverlies van Arsenal. De ploeg heeft na vijf duels 12 punten. Manchester City heeft evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld. City ontvangt zondag Sunderland. Brighton klimt met de zege naar de derde plaats.

Pascal Gross opende na een halfuur de score namens Brighton met een geplaatst schot in de korte hoek. In de laatste minuut van de eerste helft schoot Charalampos Kostoulas van afstand de 2-0 binnen. Chema Andrés kopte na rust uit een corner de derde treffer van de thuisploeg binnen,

Het was voor Struijk, die van Leeds United is overgekomen, de eerste keer dat hij in de competitie in de basis stond bij Brighton. De verdediger werd in de slotfase gewisseld. Jurriën Timber ging bij Arsenal na een uur naar de kant.