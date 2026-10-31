Topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund onbeslist

MÜNCHEN (ANP) - De topper in de Bundesliga tussen Bayern München en Borussia Dortmund heeft geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in München tussen de twee koplopers eindigde in 2-2.

Oud-PSV'ers Ismael Saibari (Bayern München) en Joey Veerman (Borussia Dortmund) hadden allebei een basisplaats. Saibari viel in de eerste helft geblesseerd uit, net als zijn ploeggenoot Serge Gnabry.

Dortmund dacht in de 34e minuut op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Jobe Bellingham werd afgekeurd. Konrad Laimer scoorde enkele minuten later, in twee instanties, wel voor Bayern München.

SC Freiburg

Nadat Harry Kane een strafschop miste voor Bayern, maakte Serhou Guirassy in de 60e minuut gelijk voor Dortmund. Dayot Upamecano hielp Bayern halverwege de tweede helft voor de tweede keer aan de leiding. Oud-PSV'er Fábio Silva zorgde in de 89e minuut voor de 2-2.

Bayern München en Borussia Dortmund hebben na acht wedstrijden allebei 18 punten. SC Freiburg volgt op de derde plaats met 16 punten.