MÜNCHEN (ANP) - Harry Kane heeft zijn contract bij Bayern München verlengd. De winnaar van de Gouden Bal voor beste voetballer van de wereld blijft tot medio 2029 bij de kampioen van Duitsland.

De 33-jarige Kane speelt sinds 2023 voor Bayern München. Hij maakte 156 doelpunten in 161 duels voor zijn club.

"Ik voel me helemaal thuis bij Bayern München", laat Kane via zijn club weten. "Ik houd van de club, de fans en de stad München. We hebben een fantastisch team en met Vincent Kompany een fantastische trainer. Het maakt me erg trots om deel uit te maken van deze club. Mijn hele gezin is hier erg gelukkig. Ik wilde heel graag blijven. Ik kijk nu uit naar de toekomst en wil nog veel meer prijzen winnen met ons geweldige team."