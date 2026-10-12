LEIPZIG (ANP/DPA) - Trainer Peter Bosz rekent op een intense uitwedstrijd voor PSV tegen RB Leipzig in de Champions League. "Ik verwacht spektakel", zei hij op een persconferentie in het stadion van de huidige nummer 5 van de Bundesliga.

RB Leipzig presteert dit seizoen vooralsnog wisselvallig. Trainer Martín Demichelis las afgelopen week in verschillende Duitse media dat hij misschien wel moest wijken voor Julian Nagelsmann.

Leipzig reageerde zaterdag op die speculaties met een eclatante zege op Eintracht Frankfurt (6-0). "We hebben gezien dat er grote verschillen zijn in de prestaties van Leipzig", zei Bosz, die samen met zijn aanvoerder Mauro Júnior plaatsnam achter de tafel.

Mauro Júnior

De kersverse international van Brazilië erkende dat zijn ploeg vrijdag goed wegkwam met een zege op sc Heerenveen. "We willen door naar de volgende ronde van de Champions League", zei hij. "Dinsdag hebben we een mooie kans om drie punten te pakken."

PSV opende het nieuwe seizoen van de Champions League met een gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk (1-1). Leipzig ging hard onderuit bij Como (4-1).